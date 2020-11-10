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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hendek’te törenle anıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82’nci yılında Hendek’te törenle anıldı.Hendek Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen anma törenine Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Cumhuriyet Savcısı Sebahattin Erkaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, Hendek Emniyet Müdürü Şevket İlhan, gaziler, askeri erkan, bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 82’nci yılında Hendek’te törenle anıldı.
Hendek Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen anma törenine Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Cumhuriyet Savcısı Sebahattin Erkaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, Hendek Emniyet Müdürü Şevket İlhan, gaziler, askeri erkan, bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’de tüm törene katılanlar, esnaflar, vatandaşlar ve sürücüler saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu. Sonrasında Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okunarak program sona erdi.

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