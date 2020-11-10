Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Burdur’da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yılında Burdur’da düzenlenen törenle saygı ve özlemle anıldı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan törende Burdur Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörlüğü, Baro Başkanlığı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların çelenkleri sunulmasının ardından, saat 09:05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona ererken, göndere çekili ay yıldızlı bayraklarımız gün batımına kadar yarıya indirildi.

Törene başta Burdur Valisi Ali Arslantaş olmak üzere Garnizon Komutanı P. Alb. Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkan Vekili Ali Say, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, İl Hukuk İşleri Müdürü Mehmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet, jandarma ve Binbaşı Maruf Kışlası personeli katıldı.

