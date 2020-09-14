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Gazi - Öksüt çevre yolu çalışmalarında sona gelindi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Develi Belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü Gazi-Öksüt Mahallesi arasındaki çevre yolu çalışmalarında sona gelindi.Gazi ve Öksüt Mahalleleri için büyük önem arz eden çevre yolu çalışmalarında yolun dolgusu ve tesviyesinin tamamlanmasının ardından sathi kaplama öncesi astar çalışması da tamamlandı.

Develi Belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü Gazi-Öksüt Mahallesi arasındaki çevre yolu çalışmalarında sona gelindi.
Gazi ve Öksüt Mahalleleri için büyük önem arz eden çevre yolu çalışmalarında yolun dolgusu ve tesviyesinin tamamlanmasının ardından sathi kaplama öncesi astar çalışması da tamamlandı. Toplamda 3 km’lik bir alanın sathi kaplamasının yapılacağı çalışmada Gazi Mahallesi içerisinde gerekli olan yerlerin de sathi kaplaması yapılacak.
Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Özenle sürdürülen çalışmamızda sona gelmiş bulunuyoruz. Bir sözümüzü daha yerine getirmiş olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Çalışmamızın Develimize, Gazi ve Öksüt Mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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