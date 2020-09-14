YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Gazi Osman Paşa Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Gazi Osman Paşa Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

TOKAT HABERLERİ  | 14.09.2020 19:05 | Son Güncelleme

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’yı gelecek kuşaklara aktaran müze, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Covid-19 pandemi sürecinde yaklaşık iki ay kapalı tutulan Plevne Müzesi, Haziran ayından itibaren tedbirlerle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’yı gelecek kuşaklara aktaran müze, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Covid-19 pandemi sürecinde yaklaşık iki ay kapalı tutulan Plevne Müzesi, Haziran ayından itibaren tedbirlerle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun projeleri arasında bulunan ve 2015 yılında Devegörmez Mahallesi’nde Atatürk Evi yanında hayata geçirilen Plevne Müzesi’nde tarih yeniden canlandırılarak gelecek kuşaklara Plevne savunmasının önemi aktarılıyor.
Tokat denilince ilk akla gelen şahsiyetlerden birinin Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Tokatlılar olarak Gazi Osman Paşa’nın torunu olmaktan onur duyuyoruz. Paşamızın manevi şahsiyetini yaşatmak ve gelecek kuşaklara tarihi misyonunu taşımak amacıyla Devegörmez Mahallesi’nde Atatürk Evi’nin yanındaki tarihi konağı restore ederek, 2015 yılında Gazi Osman Paşa Plevne Müze Evi olarak ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Müzemizde Gazi Osman Paşa ile II. Abdulhamit’in balmumu heykelinin yanı sıra Osmanlı askeri üniformaları ve dönem kıyafetleri, Gazi Osman Paşa’nın aldığı nişan ve madalyalar ile Plevne savunmasını temsili olarak gösteren minyatür maket askerler yer alıyor” dedi.
Başkan Eroğlu, Gazi Osman Paşa’nın dünya harp tarihine geçen askeri dehasıyla tanınmakta olduğunu ifade ederek, “Gazi Osman Paşamızın hayatına dikkat çekmek amacıyla TRT 1’de Payitaht Abdülhamit dizisinde paşamızı canlandıran Aydın Sigalı’yı da Tokat’ta öğrencilerle buluşturduk. Tarihini, ecdadını, yaşadığı topraklarda verilen var olma mücadelesini iyi kavrayamayan toplumlar kimliğini ve geleceğini de kaybeder. Hamdolsun milletimiz her ne olursa olsun değerlerini muhafaza edebilmiş, unutmamış ve sonraki kuşaklara aktarmıştır. Bizler de bu hususta elimizden ne geliyorsa, bizim önümüze hangi fikir, proje konuyorsa misliyle destek olmaya gayret ediyoruz. Bizi biz yapan bu değerleri önemsiyoruz. Tokatlı kahramanımızı daha iyi tanımak, onun hatıralarını görüp hissetmek açısından önem teşkil eden Plevne Müzemize kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında tüm öğrencilerimizi, ailelerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktıKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktı
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Tokat Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:07
Öğle
12:34
İkindi
16:05
Akşam
18:52
Yatsı
20:12

Tokat Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Altuntaş Eczanesi
Merkez
Sırma Eczanesi
Merkez
Balcı Eczanesi
Erbaa
Anadolu Eczanesi
Niksar
Baklacı Eczanesi
Turhal
Sinan Eczanesi
Zile
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Cansel, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Cansel, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Aşevine 1 ton 800 kilo et bağışı
Aşevine 1 ton 800 kilo et bağışı
Yangını önleyen belediye işçisi ödüllendirildi
Yangını önleyen belediye işçisi ödüllendirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.