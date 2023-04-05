Gazi Osman Paşa ölümünün 123. yılında doğum yeri Tokat'ta anıldı

Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, Gazi Osman Paşa'nın döneminin önemli kahramanlarından olduğunu belirtti.

Hatipoğlu, "Gazi Osman Paşa aslında o dönemki neslin, aynı zamanda da daha sonrasında Cumhuriyeti kuran neslin hikayesini anlatıyor. Doğdukları, büyüdükleri şehirlerin çok çok uzaklarında hayatlarını feda ederken, kanlarını toprakla buluştururken dahi, ötelerin ötelerini düşünüyorlardı adeta. İşte bu neslin en büyük kahramanlarından birisini anmak için bugün buradayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da gençlere Gazi Osman Paşa'nın kahramanlıklarını okumalarını tavsiye ederek, "Onun Plevne'deki kahramanlığını geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızın bir kez daha okumalarını buradan şiddetle tavsiye ediyorum. Bir kahraman nasıl olunurmuş, onurlu bir dik duruşla nasıl orada bir mücadele verilirmiş, düşman komutanının bile saygı duyduğu bir asker nasıl olunurmuş, bir şahsiyet nasıl olunurmuş, işte bunu buradaki tüm evlatlarımızdan özellikle istirham ediyorum." dedi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Baro Başkanı Volkan Bozkurt, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir katıldı.

Vali Hatipoğlu ve protokol üyeleri, daha sonra müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tokat'ta 1833 yılında doğan, Osmanlı-Rus Savaşı'nın Plevne Savunması'nda gösterdiği başarı ile adını tarihe yazdıran Gazi Osman Paşa'nın ismi, doğduğu Tokat'ta köye, üniversiteye, müzeye, okullara, stadyuma, bulvara ve pek çok yere verilerek yaşatılıyor.

Kentte müzeye dönüştürülen iki katlı ahşap evde ise Gazi Osman Paşa'nın balmumu heykeli, aldığı madalyaların bazıları ile Osmanlı dönemine ait askeri üniformalar, silahlar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden Gazi Osman Paşa ve Plevne Savaşı ile ilgili belgeler bulunuyor.

