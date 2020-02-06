“Gazi” şehir kan bağışında buluştu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep’e “Gazi”lik unvanı verilişinin yıl dönümünde, “Canıyla Tarih Yazanların Torunları Kanıyla Hayat Kurtarıyor” diyerek, 3. Geleneksel kan bağışı kampanyası’nı düzenledi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep’e "Gazi" unvanı verilişinin 99’uncu yıl dönümünü yayımladıkları bir mesajla kutlayarak, geleneksel kan bağışı etkinliğine yoğun ilgi gösteren Gazianteplilere teşekkür etti.

GTO Başkanları, Gazianteplilerin kurtuluş savaşı yıllarında düşmana karşı gösterdikleri eşsiz direnişle tüm Anadolu’ya örnek olduğunu, günümüzde de sanayi ve ticaret alanında gösterdikleri başarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamada önderlik ettiklerini belirterek, “8 Şubat tarihi Gaziantepliler açısından unutulmayacak tarihlerden birisidir. Anteplilerin ortaya koyduğu destansı savunma Anadolu’da milli bir uyanışın başlangıcı olmuştur. Bu uyanışın ve destansı mücadelelerin kahramanı Antep’imiz, göstermiş olduğu eşsiz mücadelesi de “Gazi”lik unvanı ile taçlandırılmıştır. Bu özelliğimizle dünyada tek şehiriz. Çok şükür ki unvanımızın karşılığını her alanda veriyor, ülkemizi her alanda gururla, başarıyla temsil ediyoruz. Bu vesileyle Gaziantep’imize “Gazi”lik unvanı verilişinin 99’uncu yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurtuluş mücadelesinde canları pahasına bu toprakları savunan atalarımıza borcumuz hiçbir şekilde ödenemez. Ama biz Gaziantep Ticaret Odası olarak bu günleri hatırlatmak, şanlı mazimizi nesilden nesle aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geleneksel kan bağışı kampanyamız da bunlardan biri. 22 nolu İnşaat Malzemecileri Meslek Komitemiz öncülüğünde başlatılan bu anlamlı etkinliğin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdik. Bu özel günde kan bağışı yaparak bir canın daha kurtulmasına vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

