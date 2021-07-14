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Gazi Üniversitesinde hastane müdürü, anestezi teknikerinin bıçaklı saldırısında yaralandı

14.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Üniversitesinde hastane müdürü, anestezi teknikerinin bıçaklı saldırısında yaralandı

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri H.K. tarafından odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan H.K, sabah saatlerinde Hastane Müdürü Şahnaoğlu ile görüşmek için odasına gitti.

H.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Şahnaoğlu'nu yanında bulundurduğu bıçakla 4 yerinden yaraladı.

Şahnaoğlu, sağlık görevlileri tarafından hastanenin acil servisine götürülüp, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren H.K. ise hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

H.K'ye, bipolar bozukluk teşhisi konulduğu, bu yüzden salgın döneminde idari izin verildiği iddia edildi.

İznin ardından 1 Temmuz'da iş başı yapan saldırganın, hukuk servisine ataması yapıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

H.K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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