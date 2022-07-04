YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gazi Üniversitesi'nde Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi

Gazi Üniversitesi'nde Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi

04.07.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cevat Mahmudoviç: - "Srebrenitsa'da anma merkezi vardır. Eğer oraya üç sene önce gittiyseniz şimdi tanıyamazsınız orayı. TİKA orada büyük katkılar sağladı, anma merkezini yenilemek için çok uğraştı"

Gazi Üniversitesi'nde Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü dolayısıyla "27. Yılında Srebrenitsa Gerçeği: Medeniyetin İmtihanı" temalı panel düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) ve Aliya İzzetbegoviç Vakfı iş birliği ile düzenlenen panelin açılışında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı okundu.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, TİKA'nın Saraybosna'da resmi olarak faaliyetlerine 1995'te başladığını ancak öncesinde de gayrı resmi faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Bosna Hersek'te kalıcı barışın sağlanması için 27 yıllık sürede bine yakın projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Çevik, "Bu süreç içerisinde 350 adet eğitim projesini, 60 adet sağlık, 80 üretim ve ekonomi, 90'a yakın restorasyon projesiyle Bosna Hersek'te 1000'e yakın projeyi uyguladık." ifadelerini kullandı.

BİSAV Başkanı Dr. Yüksel Özkale, "Bosna'da yaşanan olaylar dünyanın gözü önünde gerçekleşti ama maalesef sadece Srebrenitsa'da gerçekleşen olaylar Lahey Adalet Divanında gündeme getirildi. Oysa ki 1992'den 1995'e kadar yapılan tüm olaylar bir katliamdı, soykırımdı ve kesinlikle insanlık suçuydu." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da, tüm insanlığın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımına o dönemde başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere dünyanın önde gelen devletlerinin seyirci kalmasını tarihin affetmeyeceğini söyledi.

- Bosna Hersek İnsan Hakları Bakan Yardımcısı'ndan Türkiye'ye teşekkür

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cevat Mahmudoviç de Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız'a, böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.

Bosna Hersek'te yaptıkları için özellikle Türk halkına, hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TİKA'ya teşekkür eden Mahmudoviç, "Srebrenitsa'da anma merkezi vardır. Eğer oraya üç sene önce gittiyseniz şimdi tanıyamazsınız orayı. TİKA orada büyük katkılar sağladı, anma merkezini yenilemek için çok uğraştı." ifadelerini kullandı.

Panelin açılışında ayrıca, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de birer konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin beşincisi törenle uğurlandıAfganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin beşincisi törenle uğurlandı
Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptıManchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:

Ankara Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:18
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.