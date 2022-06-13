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Gazi Üniversitesinde yenilenen "Kitap Bankosu" otobüsü törenle hizmete açıldı

13.06.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kitap Bankosu'nda 1500'ün üzerinde kitap yer alıyor

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce "trafiğe çıkması uygun değildir" raporu üzerine hurdaya ayrılan eski "gezici kütüphane"nin yerine, yenilenen "Kitap Bankosu" isimli otobüs törenle hizmete açıldı.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Rektörlük Yerleşkesi Merkez Kütüphane önünde gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kitap Bankosu otobüsünde incelemelerde bulunan Rektör Yıldız, yeni otobüsün istenen her yere gidebileceğini ifade etti.

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin 600 kitap bağışladığı Kitap Bankosu'nda, 1500'ün üzerinde kitap yer aldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Yıldız, yenilenme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bazı medya organlarında "Gazi Üniversitesindeki gezici kütüphane, iş makinesiyle parçalandı" başlıklı haberle ilgili açıklama yapılmış ve aracın, "trafiğe çıkması uygun değildir" raporu üzerine hurdaya ayrıldığını, bu araç yerine yeni bir aracın en kısa sürede tahsis edileceği bildirilmişti.

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