YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Gazi ve şehit yakınlarından depremzedelere yardım

Gazi ve şehit yakınlarından depremzedelere yardım

SAKARYA HABERLERİ  | 12.11.2020 16:58 | Son Güncelleme

Gazi ve şehit yakınlarından depremzedelere yardım

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şubesi üyeleri, İzmir'deki depremzedelere yardımda bulundu.

Depremzede vatandaşlara destek olabilmek amacıyla Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın başlattığı "Ayni yardım" kampanyasına, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi yönetim kurulu üyeleri 63 koli ayni yardım gönderdi.

Derneğin başkanı Gazi Mustafa Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, 1999 depremini yaşayanlar olarak 105 yıllık mazisi olan derneğin Sakarya şubesinin yönetim kurulu üyeleri şehit aileleri ve gaziler olarak, imkanları ölçüsünde katkı sunmayı insanlık, kardeşlik ve vatan görevi bildiklerini belirtti.

Valiliğin anlamlı destek kampanyası karşısında, "Alan el değil, veren el olalım" çağrısı karşısında üyelerin duyarlı davrandığını ifade eden Çolak, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, aziz şehitlerimizin saygıdeğer aileleri ve kahraman gazilerimizin kıymetli katkılarıyla 63 koli ayni yardım ile bu kampanyaya biz de bir nebze de olsa katkı sunmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. İzmirli kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına yardımcı olmak için bu kampanyayı başlatan Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'a, bu anlamlı yardımlaşma da katkılarını esirgemeyen, yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu üyelerimiz, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyor, Yüce Allah'ın ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kötülükten korumasını niyaz ediyoruz. Bu yaşanan deprem sonunda yaşamlarını kaybeden İzmirli vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Sakarya Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:35
Öğle
12:47
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:12

Sakarya Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Şeyma Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Turhan Eczanesi
Adapazari
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Zeynep Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.