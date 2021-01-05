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Gazi ve şehit yakınlarından Karacoşkun’a ziyaret

KİLİS HABERLERİ  | 05.01.2021 15:33 | Son Güncelleme

Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve beraberindeki heyet Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Gazi ve şehit yakınlarından Karacoşkun’a ziyaret

Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve beraberindeki heyet Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Jandarma Albay Murat Cumhur Muhtar, Kıbrıs Gazisi Mahmut Şener ve Şehit yakını Feride Şermin Edeoğlu’nu makamında ağırladı.
Görüşme sonunda Muhtar, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a Türk bayrağı ciltli Kur’an-ı Kerim takdim etti. Rektör Karacoşkun ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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