Gazi ve Zübeyde Hanım Mahalleleri’nin tapu sorunu çözülüyor

Sultangazi Belediyesi, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahalleleri’ndeki 31 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturuyor. Toplam 117 tapu kısa süre içerisinde gerekli işlemlerin ardından en kısa zamanda sahiplerine teslim edilecek.

Sultangazi Belediyesi, ilçe halkının mağduriyet yaşamaması adına tapu ve imar sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yayla Mahallesi’nde 30 hektarlık bir alanı kapsayan imar uygulaması neticesinde tapu malikleri parsellerine kavuşmuş, tapular düzenlenen törenle sahiplerine verilmişti. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme neticesinde Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerindeki tapu ve mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor. Görüşmede; 1985 yılından bu yana yapılaşmış ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan yapıların tapularının sahiplerine verilmesi için gerekli adımlar atıldı. Taşınmazların belediyeye devredilmesinin ardından iki mahallede toplam 117 tapu, en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacak.

İSKİ’nin çalışması bekleniyor

Bölgede hala tapu sorunu bulunan ve havzada kalan 687 parsel için İSKİ’nin özel hüküm çalışması bekleniyor. Çalışma yapılırsa 687 tapu daha sahibine ulaşacak.