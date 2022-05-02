YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bayramlaşma programı düzenlendi

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bayramlaşma programı düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Gül, ziyarette huzurevi sakinleri ile bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Gül, "Eli öpülesi tüm koca çınarlarımızın bayramını kutluyoruz." dedi. Huzurevi sakinleri ise ziyaretten dolayı Vali Gül'e teşekkür etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan da katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Nikah Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada salgın sonrası bayramlaşma töreni yaptıklarını belirterek herkesin bayramını kutladı, huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

- Kilis

Kilis Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Soytürk, birlik ve beraberlik içerisinde bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
MKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyorMKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyor
Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Pazartesi

Mehmetalidoğan Eczanesi
Merkez
Başpınar Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.