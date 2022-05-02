Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bayramlaşma programı düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Gül, ziyarette huzurevi sakinleri ile bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Gül, "Eli öpülesi tüm koca çınarlarımızın bayramını kutluyoruz." dedi. Huzurevi sakinleri ise ziyaretten dolayı Vali Gül'e teşekkür etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan da katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Nikah Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada salgın sonrası bayramlaşma töreni yaptıklarını belirterek herkesin bayramını kutladı, huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

- Kilis

Kilis Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Soytürk, birlik ve beraberlik içerisinde bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

