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Gaziantep, Altay maçı hazırlıklarına başladı

28.09.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Altay maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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