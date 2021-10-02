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Gaziantep, Altay maçına hazır

02.10.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Altay maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında yarın evinde Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep-Altay maçı, Kalyon Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Altay

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