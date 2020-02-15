YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep baklavası Ukrayna’da damakları fethetti

Gaziantep baklavası Ukrayna’da damakları fethetti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği’nin (BAKTAD) katkılarıyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Baklava Tanıtım Günleri” büyük ilgi gördü.Gaziantep Mutfağı damakları fethetmeye devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği’nin (BAKTAD) katkılarıyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Baklava Tanıtım Günleri” büyük ilgi gördü.
Gaziantep Mutfağı damakları fethetmeye devam ediyor. Gaziantep baklavasını tüm dünyaya tanıtacak olan Yunus Emre Enstitüsü, tanıtım etkinliğine Kiev’den başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) işbirliğinde Kiev Yunus Emre Enstitüsü’nde Baklava Tanıtım Günleri yapıldı. Her yaştan Ukraynalı’nın ilgisini çeken tanıtım günlerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Enstitüye gelen ziyaretçiler ilk önce Gaziantepli baklava ustalarının baklavayı nasıl yaptığını inceledi. Baklava yapımını hayranlık ve şaşkınlıkla izleyen Ukraynalılar’dan bazıları baklava yufkası açmayı denedi. Daha sonrasında Ukraynalıyla farklı milliyetlerden gelenlere hazırlanan baklavalar ikram edildi. Baklavanın tadıyla mest olan ziyaretçiler, eşsiz lezzeti çok beğendiklerini söylediler.
Hazırlanan baklavalar daha sonrasında Kiev sokaklarında beğeniye sunuldu. Trafikte karşılarında ellerinde tepsi bulunan Gaziantepli ustaları gören Ukraynalılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteorun düşme anı böyle görüntülendiMeteorun düşme anı böyle görüntülendi
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:16
Yatsı
19:31

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Eser Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Ocak Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Ada Eczanesi
Sahinbey
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Araban’da son 15 yılın en soğuk günleri yaşanıyor

Araban’da son 15 yılın en soğuk günleri yaşanıyor

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.