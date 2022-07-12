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Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Leyton Hammonds'ı transfer etti

12.07.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Leyton Hammonds'ı transfer etti

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li uzun forvet Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Hammonds'ın 2020-2021 sezonunda Rusya'nın Enisey takımında forma giydiği 19 maçta 14 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla mücadele ettiğinin belirtildiği açıklamada, "2021-2022 sezonunda ise Japonya'nın Yokohama B-Corsairs takımıyla 55 maça çıkan Leyton, maç başı ortalama 24.7 dakika süre almış, 12,9 sayı, 4,9 ribaunt, 1,1 asist istatistiği ile sezonu tamamlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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