Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Leyton Hammonds'ı transfer etti

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li uzun forvet Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Hammonds'ın 2020-2021 sezonunda Rusya'nın Enisey takımında forma giydiği 19 maçta 14 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla mücadele ettiğinin belirtildiği açıklamada, "2021-2022 sezonunda ise Japonya'nın Yokohama B-Corsairs takımıyla 55 maça çıkan Leyton, maç başı ortalama 24.7 dakika süre almış, 12,9 sayı, 4,9 ribaunt, 1,1 asist istatistiği ile sezonu tamamlamıştır." ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz