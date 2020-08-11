GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon öncesi Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kan değerlerine bakılan ve muayeneleri yapılan oyuncular, kardiyoloji, eko, efor ve solunum testlerine tabi tutuldu.

Kontrollerin ardından Şahinbey Spor Salonu'nda yeni sezonun ilk antrenmanı gerçekleştirildi.

Antrenman sonrası oyunculara baklava ikramı yapıldı.

