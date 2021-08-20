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Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk edecek

20.08.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk edecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezonun ilk maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş karşısında ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Uzun bir aradan sonra seyircisiyle evinde buluşacak olan Gaziantep ekibinde, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

Sagal'ın kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı yalnız bırakacak.

Yeni transferlerden Joao Figueiredo ve Alexander Merkel ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.

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