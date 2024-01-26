YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İHA İHA
26.01.2024 13:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 2024 yılının ilk kar yağışıyla kent merkezi başta olmak üzere yerleşim alanları beyaza büründü. Beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep’te 2024 yılının ilk kar yağışı ve soğuk hava her şeye rağmen yaşamın içinde olmayı sürdürüyor. Sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, şehir merkezinde eşsiz manzaraları da beraberinde getirdi. Gaziantep’te sabah saatlerinde yağan karla beyaza bürünen ve tarihi yapıların yanı sıra Erikçe Ormanı’nda da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaz şehri olarak bilinen Gaziantep’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Erikçe Ormanı olmak üzere yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Belediye kar ekibi teyakkuzda
Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de teyakkuza geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşturulan karla mücadele ekipleri, ana yollarda temizlik çalışması yapıyor.
Karla mücadele ekipleri, kar ve soğuk havanın olumsuz durumlara sebep olmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralıMuğla’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralıYol kenarındaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Büyükçekmece Göl’ünde erkek cesedi bulunduBüyükçekmece Göl’ünde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Ocak Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Cuma

Ekrem eczanesi
Araban
Şükran eczanesi
Sahinbey
Gamze eczanesi
Islahiye
Demet eczanesi
Sahinbey
Atacan eczanesi
Sehitkamil
Gülten eczanesi
Sehitkamil
Tümer eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.