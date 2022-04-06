Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, ülkenin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulduğunu belirtti.

İçeride savaşan ve dış dünyadan habersiz kalan bir halkı, ülke ve dünya olaylarından haberdar kılmak, bazı yabancı ve İstanbul gazetelerinin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele etmek gerektiği için kurulan Anadolu Ajansının ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli haber ajansı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle, mesleki ciddiyet ve hizmet etkinliği içerisinde tarafsız habercilik yaparak, milli mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansının 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personellerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

