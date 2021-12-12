Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, babası tarafından darbedilen bebeği ziyaret etti:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, babasının darbettiği yaklaşık 2 aylık bebeğe dede evinde ziyarette bulundu.

Şahin, beraberinde İl Sağlık Müdürü Umut Tiryaki ile babası tarafından darbedilen C.G. ile annesi S.G'yi Şahinbey ilçesinde kaldıkları evde ziyaret etti.

Anne S.G'nin babasının evinde, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yapan Şahin, bebek ve ailesinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

"Bebeğimiz ve annesi çok sağlıklı. Bütün ekiple her türlü çalışmayı yaptık. Bir takım mekansal talepler var. Bizim yapmamız gerekenler var, dinledik ve gerekeni yapacağız. Yeni bir eve alacağız ailemizi ve onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız." diyen Şahin, aileyi birebir takip edeceklerini söyledi.

Şahin, "Bakanlıklarımız her türlü desteği verdi. Bundan sonrası bizim görevimiz. Sayın Valimiz her türlü koordinasyonu sağladı. Bundan sonra gereken ne varsa yapacağız." dedi.

Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmış ve 6 Aralık'ta taburcu edilmişti. Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

