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  4. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, TAG Otoyolu'nun Nurdağı kısmında inceleme yaptı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, TAG Otoyolu'nun Nurdağı kısmında inceleme yaptı:

19.01.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı kısmında yapılan çalışmaları inceleyen Şahin, AA muhabirine, dün kentte başlayan kar sonrası sabaha kadar kent merkezinde ana arterlerin açılışı için bütün ekiplerle çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

161 iş makinesi, 600 personelle çalıştıklarını anlatan Şahin, "Hamdolsun sabah hemşehrilerimiz uyandığında şehirde sıkışma noktaları açılmıştı, ana arterler temizlenmişti. Şimdi en büyük sorun Nurdağı tarafı. Şu anda burada inceleme yapıyoruz. Önde iki tır devrildiği, makas attığı için yolda birikme var." dedi.

- "Yalan haberlere itibar etmesinler"

Hem belediye ekiplerinin hem jandarmanın Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ekmekten çorbaya kadar acil ihtiyaçları karşıladığını ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi:

"Çok az kaldı, yaklaşık 1 kilometre var. Öndeki makas atan tır kalktığında seri bir şekilde yol açılacak. Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Devlet işinin başında. Sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan yalan haberlere itibar etmesinler. Devletten gelen bilgiler üzerine hareket etsinler. İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız."

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