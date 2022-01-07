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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 7 bin sokak hayvanının tedavisini üstlendi

07.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 7 bin sokak hayvanının tedavisini üstlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında yaklaşık 7 bin sokak hayvanının aşılanması, kısırlaştırılması ve tedavisini yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Hayvan dostu şehir" hedefiyle örnek proje ve uygulamalar yürüten ekipler, geçen yıl sokakta yaşayan canlılar için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 6 bin 728 sokak hayvanını toplayarak aşılamalarını yaptı, ihtiyaç duyulan tedavilerini gerçekleştirdi, iç dış parazitlerden arındırarak cip yerleştirip bakımını üstlendi.

Ekipler ayrıca aynı süre içerisinde 3 bin 210 hayvanı sahiplendirdi, tedavi ve bakım süreci biten diğer hayvanları alınan noktalara geri bıraktı.

Sivil toplum örgütlerine ayda 4,5 ton mama desteği veren Büyükşehir Belediyesi, her ay sokaktaki hayvanlar için şehrin muhtelif yerlerinde oluşturulan 200 besleme noktasına ve barınağa 7 ton mama bıraktı.

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