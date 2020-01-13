Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile üniversiteler arasında ortak çalışma protokolü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Sanko Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında "İnovasyon Kulüpleri Çalışma Prensipleri" protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, teoriyle pratiği birleştirmeye çalıştıklarını, sosyal sorumluluk projelerinin alt yapısına destek verdiklerini söyledi.

Birlik, kuvvet anlayışıyla protokol hazırladıklarını ifade eden Şahin, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise Gaziantep'in inovasyonu seven bir şehir olduğuna dikkati çekerek, Fatma Şahin'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de belediye ile 28 alanda iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki iş birliğinin de çok büyük bir adım olduğunu belirtti.

Kentteki 4 üniversitenin, belediye ile yaptığı iş birliğini takdir ettiklerini ifade eden Gür, "Umarım güzel ürünler çıkacak, diğer şehirlere de örnek olacaktır. Katkısı olanlara teşekkür ederim." dedi.