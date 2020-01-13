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  4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile üniversiteler arasında ortak çalışma protokolü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile üniversiteler arasında ortak çalışma protokolü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile üniversiteler arasında ortak çalışma protokolü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Sanko Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında "İnovasyon Kulüpleri Çalışma Prensipleri" protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, teoriyle pratiği birleştirmeye çalıştıklarını, sosyal sorumluluk projelerinin alt yapısına destek verdiklerini söyledi.

Birlik, kuvvet anlayışıyla protokol hazırladıklarını ifade eden Şahin, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise Gaziantep'in inovasyonu seven bir şehir olduğuna dikkati çekerek, Fatma Şahin'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de belediye ile 28 alanda iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki iş birliğinin de çok büyük bir adım olduğunu belirtti.

Kentteki 4 üniversitenin, belediye ile yaptığı iş birliğini takdir ettiklerini ifade eden Gür, "Umarım güzel ürünler çıkacak, diğer şehirlere de örnek olacaktır. Katkısı olanlara teşekkür ederim." dedi.

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise üniversitelerin öğrenci ve akademisyen yetiştirme görevinin yanı sıra yeni çözümler üretmek zorunda olduğunu kaydetti.

Yapılan protokolün yeni çözümler için başlangıç olduğunu ifade eden Hatipoğlu, 4 üniversitenin hep birlikte hayırlı işler yapacağını belirterek, Fatma Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen de Gaziantep'in, üniversiteler şehri olduğunu, Ar-Ge ve inovasyon konusunda da yeni bir ekosistemin temsilcisi olduğunu söyledi.

Gaziantep'in "model şehir" yolunda ilerlediğini vurgulayan Sözen, "Daha önce de belediye ve diğer üniversitelerle beraber Ar-Ge ve inovasyon konusunda görüşmeler yaptık. İşbirliği protokollerimiz var. Birlikte çalışmayı daha çok hızlandıracağız. Bütün kurumlar, Gaziantep için birlikte çalışmaya hazır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve rektörler, "İnovasyon Kulüpleri Çalışma Prensipleri" protokolünü imzaladı.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür arge Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) SANKO

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