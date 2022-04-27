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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden iklim krizi konusunda eğitici mobil oyun

27.04.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden iklim krizi konusunda eğitici mobil oyun

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukları iklim krizine karşı bilinçlendirmek için mobil oyun tasarladı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, çocukların ve gençlerin dijital teknolojiyi kullanarak iklim değişikliğiyle mücadelede yeni çözüm önerileri geliştirmesi için oluşturulan 3 boyutlu "E-İklim" oyununun tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların iklim elçisi olacağını ve geleceği hazırlayacaklarını belirterek, "Sizin bizim geleceğimizi korumanız için iklim konusunda tecrübeli olmanız gerekiyor. Çünkü dünyanın sürdürülebilirliği buna bağlı." dedi.

Çocukların ve gençlerin doğayı, toprağı, suyu ve havayı iyi koruyabilmesi için öncelikle doğayı tam anlamıyla iyi anlaması gerektiğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Bu konular hakkında nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor. Biz bu işe 50 yıl önce başlamış olsaydık pandemi ile tanışmayacaktık. Bir yaz daha geç kalırsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğiz. Geçtiğimiz dönem gördük; bir anda yangınlar, sel felaketleri ve depremler yaşandı. Bir anda bakıyoruz nisan ayında kuru yağmur. Bütün o çevre dediğimiz, iklim dediğimiz şey hızla değişiyor. Çünkü doğamızı yeterince koruyamıyoruz. Artık çiçeği, böceği, kurdu, kuşu, ağacı ve havayı koruyamazsak çocuklarımızı koruyamayacağız. Bu mesele bu denli önemli, ciddi bir meseledir. Bu önem arz eden durumu siz çocuklarımıza bir dijital oyun ortamında anlattığımız zaman siz bizim öğretmenimiz olacaksınız. Siz, bu bilgileri diğer çocuklara anlatarak bizlerin baş öğretmeni olacaksınız."

Küçük dokunuşlarla dünyada ısınan havanın daha da ileri gitmesinin önüne geçileceğini aktaran Şahin, "Bunu dijital ortamda sizlerle uygulamaya aldığımızda sizler puan toplayacaksınız. Topladığınız puanlar sizleri bizim iklim elçimiz yapacak ve size kazanımlar sağlayacak. Bisiklet kullanımının artırılması için de sizlere her fırsatta bisikletler hediye ediyoruz. Bisiklet yolları yapıyoruz. Her geçen gün şehir genelindeki bisiklet yollarımızın sahası artıyor." diye konuştu.

Küresel Denge Derneği Başkanı Nuran Talu da yeni neslin dijital çağda yaşadığını belirterek oyun hakkında bilgi verdi.​​​​​​​

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