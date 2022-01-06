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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden inşaat sektöründen alınan bazı ödemelere indirim

06.01.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden inşaat sektöründen alınan bazı ödemelere indirim

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, inşaat sektörüne yönelik alınan bazı ücretlerde indirim yapılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imar raporu harcı ile GASKİ şantiye aboneliği için belediyenin aldığı ücretlerde yüzde 50, hafriyat giderlerinde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekonominin ve kalkınmanın önemli bir parçası olan inşaat sektörüne destekte bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

İnşaat sektörünün ekonomi için "can suyu" olduğunu vurgulayan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"İstihdam üretiyor, farklı farklı sektörlerin çalışmasına ve dinamik kalmasına yol açıyor. Bu sektör bir çark. Bu çarkın dönmesi lazım. İnşaat sektörünü bir beton sektörü olarak değil, kalkınmanın bir parçası olarak görmeliyiz. Yaptığımız istişareler sonunda belediye olarak bizi ilgilendiren maliyetleri düşürme kararı aldık. Bu bir duruştur. Bu diğer kurumlara da örnek olmaktır. Biz bu yaptığımız çalışmanın aynısını diğer belediyelerimizden de bekliyoruz. Bugün bu duruşu göstermeyenler, yarının iyi gününde kimsenin yüzüne bakamaz."

Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Kenevetçi ise Şahin'in yaşadıkları sıkıntılara kayıtsız kalmadığını belirterek, "İnşaat sektörü ekonominin önemli sektörlerinden bir tanesi. İstihdama ve ekonomiye katkısı çok büyük. Bugünlerde de desteğe ihtiyacımız var. Başkanımızdan da destek talebinde bulunduk. Sağ olsunlar yaptığımız toplantı neticesinde de başkanımız Fatma Şahin'in bizlere önemli destekleri olacak." ifadelerini kullandı.

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