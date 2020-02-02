YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep çok sayıda silah ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve pompalı ele geçirildi.

Gaziantep çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve pompalı ele geçirildi. Toplamda 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından suç ve suçlulara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 2 şahıstan birer ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek, 3 ayrı şahıstan birer ruhsatsız pompalı av tüfeği ve üç adet tüfek fişeği olmak üzere toplam 2 ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Diyarbekirspor, cezada sınıra dayandı

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:26
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Nazenin Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Derman Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emre Hanay Ncr’de

Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emre Hanay Ncr’de

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.