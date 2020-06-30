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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çiçekli’den Başkan Ergün’e veda

MANİSA HABERLERİ  | 30.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çiçekli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e veda ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çiçekli’den Başkan Ergün’e veda

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çiçekli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e veda ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün, Başsavcı Çiçekli’ye Manisa’da verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ederek, yeni görevinde de başarılar diledi.
HSK Kararnamesi ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çiçekli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Başsavcı Çiçekli ‘ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, “Allah yolunuzu açık etsin. Yaptığınız hizmetler, verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Allah, haktan adaletten ayırmasın”
Verilen görevi elinden geldiği kadar, hak ve adalet ölçüsünde idame ettirmeye çalıştığını dile getiren Başsavcı Çiçekli, “Allah, haktan adaletten ayırmasın. Tek gayemiz, hakkın ve adaletin tecelli etmesi. İnşallah orada da, hakkımızda hayırlısı olur” ifadelerinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Ergün, Çiçekli ‘ye hediye takdiminde bulunarak, veda etti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çiçekli’den Başkan Ergün’e veda

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