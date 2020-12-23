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Gaziantep derbisinde Adam voleybol kazandı: 3-2

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.12.2020 19:05 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Liginde Gaziantep’i temsil eden iki takımın nefes kesen maçında gülen taraf Adam Voleybol takımı oldu.
Ligin erteleme maçında Gaziantep’in temsilcileri karşı karşıya geldi. Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın her seti nefesleri kesti. İlk seti 25-23 Merinosspor alarak öne geçti. İkinci seti de 28 - 26 kazanan Merinosspor setlerde 2-0 öne geçti. Oyundan kopmayan Adam Voleybol üçüncü seti 25-12 rahat kazandı. Umutlarını arttıran Adam Voleybol, dördüncü seti 25-20 kazanarak maçta durumu 2-2 eşitledi. Son sette ise rakibini 15-11 yenen Adam Voleybol karşılaşmadan 3-2 galip gelen taraf oldu.
Adam Voleybol ikinci tehir maçında Pazar günü Adana temsilcisi Çukurova Belediye ile karşılaşacak. Talat Özkarslı Spor Salonu’ndaki zorlu mücadele 16.00’da başlayacak.

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