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"Gaziantep Dize Film Festivali" ödül töreni

15.04.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 kısa filmin yer aldığı festivalde, belirlenen 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gazikültür AŞ tarafından düzenlenen Gaziantep Dize Film Festivali'nde, ödüller sahiplerine verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, 34 kısa filmin yer aldığı festivalde belirlenen 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

3 gün süren festivalde En İyi Film kategorisinde Ekrem Levent'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Akifler" filmi ödülü kazanırken En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Yara filmindeki performansıyla Tülin Özen, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Vesikalık filminde rol alan Hilmi Özçelik, En İyi Yönetmen kategorisinde "Aynı Gecenin Laciverti" filmiyle Nuri Cihan Özdoğan layık görüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mansiyon Ödülü, yönetmenliğini Okan Aygün'ün yaptığı "Güzel Havalar" filmine, Jüri Özel Ödülü yönetmenliğini Harun Korkmaz'ın yaptığı "Kıspet" filmine verildi.

En İyi Müzik kategorisinde "Anoush" filmindeki müzikle Yönetmen Deniz Telek, En İyi Animasyon kategorisinde "Yasemin" filmiyle Muaz Güneş, En İyi Belgesel kategorisinde Asuman Yüksel ve Emrullah Özcan'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı "Aydınlığa" belgeseli, En İyi Senaryo kategorisinde "Yara" filmi ödül aldı.

- "Gaziantep sinema cenneti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, sanatın bir bütün olduğunu ve bu festivalde şiir ile sinemanın buluştuğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk ise ödül alanları emekleri için kutlayarak şunları kaydetti:

"Gaziantep sinema cenneti desek yanılmış olmayız. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her zaman 'Altın Portakal, Altın Koza festivalleri var, Gaziantep'te niçin Altın Yıldız Festivali yok?' derdim ama bu hayalimiz de bugün gerçek oldu. Bu hayallerimizi gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum."

Ödül törenine, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı AB Projeler Müdürü Hale Ural, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, sanatçılar, oyuncular ve sinemaseverler katıldı.

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