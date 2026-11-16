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Gaziantep'e geleli çok kısa süre oldu! Volkan Demirel eski Fenerbahçeliyi istiyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Hollanda'nın NEC Nijmegen takımına transfer olan Emre Mor için Türkiye'ye dönüş ihtimali gündeme geldi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, 29 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi yönünde istekli olduğu belirtildi.

Gaziantep'e geleli çok kısa süre oldu! Volkan Demirel eski Fenerbahçeliyi istiyor
Burak Kavuncu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Gaziantep FK, tanıdık bir ismi gündemine aldı. Çiçeği burnunda teknik direktör Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Mor'u takımında görmek istediği öne sürüldü.

EMRE MOR İÇİN GAZİANTEP FK İDDİASI

Gaziantep e geleli çok kısa süre oldu! Volkan Demirel eski Fenerbahçeliyi istiyor 1

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılan Emre Mor, bonservis bedeli ödenmeden NEC Nijmegen kadrosuna katılmıştı. Hollanda ekibinde istediği süreleri bulamayan deneyimli futbolcunun, ocak ayında yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali bulunuyor.

Gaziantep FK'nin başına geçen Volkan Demirel'in, Emre Mor'u kadrosuna dahil etmek istediği ve transfer için harekete geçmeyi planladığı iddia edildi.

NEC NIJMEGEN'DE 236 DAKİKA OYNADI

Gaziantep e geleli çok kısa süre oldu! Volkan Demirel eski Fenerbahçeliyi istiyor 2

29 yaşındaki kanat oyuncusu, NEC Nijmegen formasıyla şu ana kadar 7 karşılaşmada görev aldı. Toplam 236 dakika sahada kalan Emre Mor, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Hollanda temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

EMRE MOR'A DOKUNUŞU İÇİN KONUŞMUŞTU

Gaziantep e geleli çok kısa süre oldu! Volkan Demirel eski Fenerbahçeliyi istiyor 3

Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük döneminde Emre Mor'un sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili çıkan iddialara yanıt vermişti. Emre Mor'un kendisiyle fotoğraf ve hikaye paylaştığını ancak bunu kendisinin istemediğini belirten Demirel, "Bazen görüyorum, 'Volkan PR yaptırıyor' diyorlar. PR yapacak olsam, alasını yaparım. Ben; Emre Mor'dan, İrfan Can'dan, Cenk'ten faydalanırım. Türk oyuncular olmadan şampiyonluk zor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE 49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Gaziantep e geleli çok kısa süre oldu! Volkan Demirel eski Fenerbahçeliyi istiyor 4

Emre Mor, 2022 yılında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıkan deneyimli futbolcu, sezon başında Hollanda'nın yolunu tutmuştu.

Volkan Demirel'in transfer isteğinin gerçekleşmesi halinde Emre Mor, kısa bir aranın ardından yeniden Türkiye'de forma giyme fırsatı yakalayabilir.

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