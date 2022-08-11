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Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı

11.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı

Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ve Berkan Küpelikılıç'ı kadrosuna kattı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Abdulkerim Çakar ile 3, Berkan Küpelikılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal'ın katılımıyla düzenlenen imza töreniyle 21 yaşındaki Çakar ve 19 yaşındaki Küpelikılıç'ın takıma dahil oldukları belirtildi.

Her iki oyuncuya başarıların dilendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hücum hattının her bölgesinde forma giyen Çakar, kariyerinde 78 resmi müsabakaya çıkarken 30 gol atıp 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Almanya'nın milli takımının alt yaş kategorilerinde 14 kez forma giyen genç yıldız adayı 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Çakar, her iki ayağını da kullanıyor ve yüksek hızıyla dikkat çekiyor. Küpelikılıç ise Frankfurt altyapısında başladı ve sağ bek mevkiinde forma giyiyor. Çalışkanlığı ve oyun tekniğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç futbolcu, 29 resmi karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi."

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