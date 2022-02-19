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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır

19.02.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Adana Demirspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken taktik çalışmalarla son buldu

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Gaziantep FK

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