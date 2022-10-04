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Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.10.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 7 Ekim Cuma günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Top kapma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

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