Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi ile yollarını ayrıldı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Ahmed El Messaoudi ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ahmed El Messaoudi ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Faslı oyuncu, Gaziantep FK formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 16 maçta görev aldı.

