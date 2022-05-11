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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

11.05.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 37. haftasında 15 Mayıs'ta konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Furkan Soyalp ve Caulker katılmadı.

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