Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 26 Ağustos Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman bir saat 25 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular koordinasyon çalışması gerçekleştirip, çift kale maç oynadı.
Siyah-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz