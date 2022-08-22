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Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

22.08.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 26 Ağustos Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman bir saat 25 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular koordinasyon çalışması gerçekleştirip, çift kale maç oynadı.

Siyah-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
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