Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktik çalışmalarla son buldu.

Şili Milli Takımı'nda bulunan Angelo Sagal da, kente gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

Ayrıca 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.



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