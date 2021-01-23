Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Hafta içerisinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıkacak.

Kana Bıyık'ın sakatlığının sürdüğü kırmızı-siyahlılarda, bir diğer savunmacı Djilobodji ise kart cezası nedeniyle yarın sahada olamayacak. Geçen hafta sakatlanarak Çaykur Rizespor maçını tamamlayamayan Mirallas'ın durumu da maç saatinde belli olacak.

Öte yandan, yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu'nun lisansı çıkartılırken, tecrübeli savunmacı, görev verilmesi halinde yarın forma giyebilecek.

