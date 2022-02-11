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Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

11.02.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul'a gidecek ve maç saatini bekleyecek.

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