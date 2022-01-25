Gaziantep FK Başkanı Akınal, ligi üst sıralarda bitireceklerine inanıyor:

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Cevdet Akınal, ligi üst sıralarda bitireceklerine inandıklarını belirtti.

Akınal, yaptığı yazılı açıklamada, takımın oynadığı son 9 maçta sadece 1 mağlubiyet aldığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Lige istedikleri gibi giriş yapamadıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından en çok problem yaşayan takımlardan biri olmalarına rağmen son dönemde iyi futbol oynadıklarını ifade eden Akınal, şunları kaydetti:

"Her hafta en az 5 oyuncumuzdan faydalanamıyoruz. Bu şartlar altında sahaya çıkan her futbolcumuz, üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor. Biz de artık oynayan oynamayan diye bir ayrım kalmadı. Tüm futbolcularımıza teknik heyetimiz tarafından şans veriliyor ve hepsinin de elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İyi futbolumuza devam etmek istiyoruz, bunun sonucunda gurur duyulacak bir yerde sezonu bitireceğimize inanıyorum."

- "İki puanımız daha hakemler tarafından elimizden alındı"

Son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıklarını hatırlatan Akınal, maçta bir penaltılarının verilmediğini savundu.

Hakemlerden en çok canı yanan takımlardan biri olduklarını dile getiren Akınal, şöyle devam etti:

"İlk yarıda penaltı verilebilecek bir pozisyonda oyun devam etti üstüne ikinci yarı da bize göre çok net penaltı olan pozisyonda VAR incelemesi dahi olmadı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Burada orta hakem görmeyebilir ancak VAR hakemi neye göre karar veriyor? Bu pozisyonun izlenip ardından penaltımız verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İki puanımız daha hakemler tarafından elimizden alındı. Bu mücadelemizin hakkı üç puandı ancak yine izin verilmedi."

Akınal, Gaziantep'te ki olumsuz hava koşulları nedeniyle takımın Antalya'da çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Takımın zorlu bir sürece girdiğini belirten Akınal, "Hem kupada hem de ligde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimizi düşündüğümüz bir teknik heyete ve oyuncu grubuna sahibiz. Herkes özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve ligin son düdüğü çalana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Transfer döneminde asla hata yapmak istemiyoruz"

Transfer çalışmalarında hassas davrandıklarını belirten Akınal, şunları kaydetti:

"Transfer döneminde asla hata yapmak istemiyoruz ve katacağımız isimlerin de ortak akıl yoluyla kulübümüzün çıkarları çerçevesinde olmasını istiyoruz. Gerekli takviyeler üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah onlar da en kısa sürede takımımıza katılıp, katkı sağlamaya başlayacaklar. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, bu takım sezonu en iyi şekilde bitirecek. Yeter ki onlar bize inansın, güvensin. Her zaman dediğimiz gibi kazanan Gaziantep olacak."

