YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den 15 Temmuz mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.07.2020 12:53 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Büyükekşi mesajda, “Milletimizin dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşkuyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükekşi, 15 Temmuz’un dördüncü yılında vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimini bir kez daha lanetlediklerini kaydetti.

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükekşi mesajda, “Milletimizin dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü coşkuyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükekşi, 15 Temmuz’un dördüncü yılında vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimini bir kez daha lanetlediklerini kaydetti. Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermediğini belirten Başkan Büyükekşi mesajında şu görüşlere yer verdi.
Büyükekşi mesajının devamında ise şunları kaydetti:
“15 Temmuz 2016’da gururumuz ve adeta göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış bir gurup Fetullahçı Terör Örgütü mensubu asker, emir-komuta zincirinin dışına çıkarak, haince bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bir araya gelerek alanlara inen ve darbecilerin tankına, topuna ve tüfeğine karşı kahramanca bir duruş sergileyen milletimiz hainlerin planlarını bozmuş, Türkiye’yi karanlığa sürükleme hedefleri tarihin çöplüğüne atılmıştır. Dünya devletleri milletimizin darbecilere karşı sergilediği kahramanlık destanını hayranlıkla izlemiş ve takdir etmiştir. Milletimizin 15 Temmuz 2016 tarihinde 250’nin üzerinde şehit vererek yazdığı bu destan, aynı zamanda demokrasi dersi niteliğinde olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da vatanımıza, bayrağımıza ve kardeşliğimize uzanacak her tehdidin kararlılıkla bertaraf edileceğinin bilinci ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü coşkuyla kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimiz onurumuzdur. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Yüce Allah, tarihi şanlı kahramanlık destanları ile dolu olan milletimize bir daha yeni bir 15 Temmuz yaşatmasın.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Muharrem Balat’ın abla acısı

Muharrem Balat’ın abla acısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.