Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz için resmi açıklama!

Rizespor karşılaşmasının ardından Gaziantep FK'daki görevinden istifa eden Burak Yılmaz için kulüpten resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz için resmi açıklama!
Cevdet Berker İşleyen

Gaziantep FK, Rizespor maçının ardından istifa eden Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

