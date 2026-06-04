SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor

Gaziantep FK’dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Gaziantep FK’dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Gaziantep FK, olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Haziran 2026 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Haziran 2026 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Gaziantep FK’dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı 1

Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulunun, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olarak aşağıdaki gündem ile 19.06.2026 Cuma günü saat 14:00’te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 26.06.2026 Cuma günü saat 14:00’te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin spor kulübümüz tüzüğüne uygun olarak hazırlayacakları yönetim kurulu veya denetim kurulu asil ve yedek üye listelerini yazılı ve imzalı şekilde en geç Genel Kurul Toplantısı başlangıcında divan kurulunun oluştuğu ana kadar teslim etmelerine, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündeminin Kulübümüz internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'a Benfica'dan transfer! Resmen açıklandı...Trabzonspor'a Benfica'dan transfer! Resmen açıklandı...
Fenerbahçe'de Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştıklarını açıkladı!Fenerbahçe'de Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştıklarını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan Denizli uyarısı

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy'dan Denizli uyarısı

Galatasaray'da 130 milyon Euro'luk Osimhen depremi! Dünya devi gemileri yaktı

Galatasaray'da 130 milyon Euro'luk Osimhen depremi! Dünya devi gemileri yaktı

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.