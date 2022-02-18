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Gaziantep FK, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

18.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Erol Bulut: "Evimizde iyi performans sergiliyoruz. Bu performansın aynısını bu hafta sonu sergileyeceğiz" - Takım kaptanı Günay Güvenç: "Evinde yenilmeyen iki takımdan biriyiz. Taraftarımızın desteği ve bizim özverimizle bu maçta inşallah galip geleceğiz"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, 20 Şubat Pazar günü karşılaşacağı Adana Demirspor'u yenerek evindeki yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Bu sezon iç saha performansıyla dikkati çeken Gaziantep ekibi, Trabzonspor ile sahasında yenilmeyen takım unvanına sahip.

Sahasında oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İç sahada 29 puan toplayan Gaziantep FK, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi, GZT Giresunspor'la 1-1, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

- İç sahada en çok gol atan takım

Güneydoğu temsilcisi, taraftarı önünde hücumdaki performansıyla da dikkati çekiyor.

Sahasında oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'a gol atamayan Gaziantep FK, rakip fileleri 26 kez havalandırmayı başardı.

Ligde iç sahada en çok gol atan takım olmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda kalesinde ise 9 gol gördü.

- Erol Bulut: "İnşallah 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, AA muhabirine, bu hafta sahalarında Adana Demirspor ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi.

Adana temsilcisinin iyi bir çıkış yakaladığını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Biz de evimizde iyi performans sergiliyoruz. Bu performansın aynısını bu hafta sonu sergileyeceğiz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları uygulamalı olarak sahada yapacağız. İnşallah istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca taraftar bizim için çok önemli. Taraftarımızın bu maçta takımımızın yanında olmasını istiyoruz. İç saha maçlarında taraftar çok önemli."

- Günay Güvenç: "Zorlu bir maç bizi bekliyor"

Takım kaptanı Günay Güvenç ise iyi bir kadroya sahip olduklarını, takımın her maça ayrı çalıştığını ve iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirdi.

Tecrübeli kaleci, şunları kaydetti:

"Zorlu bir maç bizi bekliyor. Hocamızın eşliğinde takım olarak iyi hazırlandık. Evinde yenilmeyen iki takımdan biriyiz. Taraftarımızın desteği ve bizim özverimizle bu maçta inşallah galip geleceğiz. Biz daha fazla puan hedefliyorduk. Sezon başında yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Bu tabii ki bir süreç istiyor. Şu an takım olarak hocamızın istediklerini daha iyi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Hedef üst sıralar. Pazar günü 3 puan daha alıp yukarıya tırmanırız."

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Gaziantep FK-Adana Demirspor karşılaşmasını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor Gaziantep FK

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