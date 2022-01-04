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Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

04.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarını yarın sürdürecek.

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