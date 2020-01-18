Gaziantep Fk Fenerbahçe maçı canlı izle | Antep FB canlı yayın | bein sports hd izle

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

45' + 6 Gaziantep FK'de Jefferson oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Kendisini yere bıraktı.

8' Sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

17' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, sağlık heyetini sahaya davet etti.

24' Fenerbahçe'de Isla, ceza sahasına yakın bir noktada topa elle dokundu. Gaziantep FK, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.

27' Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı ve top auta çıktı.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, geçen sezonun tamamında bu şekilde altı gol bulabilmişti. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Koyode'nin doğrudan katkısı var.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iki golü bulunan Deniz Türüç, bu iki golü de son iki deplasman maçında kaydetti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç maçta galip gelemedi ve kalesinde toplam 13 gol gördü.

ARA TRANSFERDE SESSİZ

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.

Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.

2 İSİM TAKIMA DÖNÜYOR

Sezonun ilk yarısının özellikle son haftalarında sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde 2 önemli kozuna kavuşuyor.