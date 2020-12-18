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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.12.2020 19:04 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Asbaşkan Müslüm Özmen'in de izlediği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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