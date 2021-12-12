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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

12.12.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan ve çabukluk çalışmalarıyla devam antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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